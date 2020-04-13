Согласно приказу Министерства здравоохранения Чувашской республики Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн перепрофилируется для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание COVID-19 и установленным заболеванием COVID-19 в сочетании с экстренной хирургической, терапевтической и гинекологической патологией по профилям «хирургия», «кардиология», «травматология и ортопедия», «урология», «нейрохирургия», «оториноларингология», «челюстно-лицевая хирургия», «комбустиология», «торакальная хирургия», «неврология», «токсикология», «эндокринология», «нефрология», «акушерство и гинекология» с территории Чувашской республики, начиная с 7 апреля 2020 года до особого распоряжения. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

В связи с этим, оказание плановой медицинской помощи (госпитализация, консультации, обследования, в том числе биопсия щитовидной железы) в Госпитале прекращены до особого распоряжения.

13.04.2020

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