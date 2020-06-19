Голосование по новым поправкам в Конституцию РФ пройдёт с 25 июня по 1 июля в Чувашии . Оно будет максимально рассредоточено в пространстве. Избирательные комиссии Чувашии ориентированы на то, чтобы голосование проходило на прилегающей территории к помещениям избирательных комиссий, придомовых территориях, площадках перед культурными учреждениями. Об этом сообщил председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков в ходе брифинга.

Избиратели будут проинформированы о времени и месте выездного голосования в социальных сетях, на сайтах, с помощью листовок. Планируется, что

Предполагается, что не менее двух часов каждый день голосование будет проводиться на избирательном участке, а уже ближе к вечеру с 16 до 20 часов — на открытом воздухе, на дому, выездное голосование.

На сегодняшний день закуплены средства индивидуальной защиты из-за ситуации с коронавирусом для всех из почти 9000 членов избирательных комиссий. Ещё около 3000 членов состоят в резерве на случай болезни основного состава. На каждого члена избирательной комиссии приобретено по 50 масок. На днях в регион поступил миллион масок для проведения выборов.

Всех членов избирательных комиссий тестировать на коронавирус не будут,только по показаниям.

Члены избирательных комиссий не будут приходить на дом к тем, у кого подтвержден коронавирус.

На выборах будут задействованы почти 7000 общественных избирателей от Общественной палаты Чувашии.

Каждому избирателю выдадут маску, антибактериальную салфетку, перчатки, ручку и бюллетень. При голосовании в помещении их выдадут на входе, а на открытом воздухе — средства индивидуальной защиты выдадут в пакете.

Каждой участковой комиссии рекомендовано определить одного человека для приёма заявлений.

В бюллетеней будет всего один вопрос — одобряете ли вы поправки в Конституцию РФ. Ответы: да, нет.

Справочно В Чувашии зарегистрировано 926299 избирателей.

Электронные бюллетени доступны только в Москве и Нижегородской области. До 14 часов 21 июня можно подать заявление о голосовании по месту нахождения с помощью подачи заявления на портале Госуслуг, МФЦ, в избирательной комиссии. Если нет такой возможности, то информацию о желании проголосовать можно передать через социального работника, знакомого.

Все избирательные участки будут продезинфицированы ближе к 25 июня. Санобработка будет проводиться каждый день, 1 июля — несколько раз в день.

На избирательных участках Чувашии торговли кулинарными изделиями на будет.

Итоги голосования посчитают за 3-4 часа, потом загрузят в систему ГАС «Выборы». 2 июля на поезде «Чувашия» оригиналы отправят в ЦИК России.

Для принятия поправок необходимо, чтобы более половины избирателей, пришедших на избирательные участки, их поддержали.

Кстати Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут установлены только на 132 избирательных участках Чебоксар. На всех избирательных участках Чебоксар будет вестись видеонаблюдение.

19.06.2020

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