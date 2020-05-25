Глава администрации Ядринского района Андрей Софронов и глава Ядринского городского поселения Павел Бажайкин написали заявления об отставке после критики их работы на фоне большого роста числа больных коронавирусом. Об этом сообщает НТРК «Чувашия».

Напомним, что сегодня ситуацию с заболеваемостью в Ядрине и Ядринском районе обсуждали в Доме Правительства Чувашии. В минувшую пятницу, 22 мая, муниципалитет возглавил республиканский коронавирусный антирейтинг. На тот момент, по данным Управления Роспотребнадзора по Чувашии, заболеваемость в Ядринском районе в 4 раза превышала среднереспубликанский показатель. В городе был зарегистрирован 81 случай заражения COVID-19. Это почти один процент от всего населения, проживающего в Ядрине. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская даже предложила ввести там карантин. Сегодня стало известно, что за выходные в Ядринском районе количество заболевших увеличилось еще на 5 человек.

Завтра в муниципалитеты выезжают республиканские чиновники.

25.05.2020

www.tavanen.ru