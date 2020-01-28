Сегодня Глава Чувашии Михаил Игнатьев огласил Послание Государственному Совету. На оглашении Послания в Театре оперы и балета присутствовали главы сельских поселений Чебоксарского района.

Глава Ишлейского сельского поселения Евгений Субботин:

«Глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу ускорить работу по ремонту дорог, реконструкции водобашен. Для этого нужно более усиленно готовить проекты, проходить экспертизы. Все это необходимо для комфортной жизни на селе, тем более, что именно там, исходя из Послания, будут делать территории опережающего развития. Мы уже начали процесс для запуска ремонта водобашен, вплотную планируем заняться созданием всей необходимой инфраструктурой на участках для многодетных семей».

Глава Синьял-Покровского сельского поселения Рудольф Васильев:

«В предстоящем году приоритет будет отдан проектам, реализуемым по программе инициативного бюджетирования. Три из них — по ремонту дорог, один — благоустройству территории в д. Пархикасы возле административного здания. Также мы надеемся получить поддержку по реализации проекта по водоснабжению и водоотведению по линии Минсельхоза Чувашии. Для этого нам необходимо подготовить документы до 9 февраля, активную работу в этом направлении ведем».

28.01.2020

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