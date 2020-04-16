Главный санитарный врач Чувашии Надежда Луговская для обеспечения безопасности работающих и принятия превентивных мер по снижению рисков дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекциии подписала постановление «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Чувашской Республике».

Документом устанавливаются дополнительные требования к организации труда, которые касаются юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в республике деятельность в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239.

Так, руководителям таких организаций необходимо сократить до минимума число работников, исходя из необходимости функционирования производства. Должен быть ограничен контакт между коллективами отдельных цехов, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами. Также всех работников предприятия работодатель должен обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) из расчета не менее 2 штук в смену, средствами личной гигиены, дезинфицирующими средствами для обработки рук, не допуская к работе без их использования. Кроме этого, установлены требования к проведению ряда медицинских и дезинфекционных мероприятий, а также к организации питания на предприятиях Чувашской Республики, осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней.

Предложение обеспечить выполнение руководителями предприятий и организаций санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, а также проведение дополнительных мер, утвержденных данным постановлением, обращено к врио Главы Чувашии.

16.04.2020

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