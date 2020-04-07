Течение Covid-19 может быть легким или средней тяжести и тяжелым. Увы, отличить легкую форму болезни от обычной простуды невозможно. Этот возбудитель из серии коронавирусов, с которыми врачи уже знакомы и заражаемся ими каждый год. Нередко симптомы совпадают с симптомами гриппа: сухой кашель, затрудненное дыхание, повышение температуры, озноб. В некоторых случаях возникает диарея и рвота. Так, одного из жителей республики госпитализировали с подозрением на Covid-19, а у него оказалось тяжелое течение гриппа H1N1 (или свиного гриппа), что тоже могло окончиться печально. Но сейчас жизнь пациента вне опасности. Об этом в интервью «Советской Чувашии» сообщил главный инфекционист Чувашии Сергей Ефимов.

Многим хочется просто сдать анализы и выяснить, не подхватили ли они где-нибудь вирус. Сергей Ефимов пояснил: «Анализ нужен только, если вы были в контакте с инфицированными людьми, приехали из-за рубежа или неблагополучных регионов страны. Обнаружение вируса — сложная и длительная процедура. Врач-вирусолог в полном защитном комплекте из прорезиненного материала стоит полную смену, за которую может сделать только две загрузки и выполнить 68 анализов. Если лаборатория будет делать их всем желающим, а не по строгим показаниям, то она просто захлебнется, и врачи не сумеют выявить вовремя тех, кто болен».

Первый анализ делается в Чебоксарах, второй, который должен подтвердить наличие вируса, — в Москве. Еще недавно их делали в Новосибирске, и результатов приходилось ждать долго. Сейчас время ожидания уменьшилось до суток. И с открытием еще одной лаборатории на базе Центра СПИД анализы будут выполняться быстрее.

7.04.2020

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