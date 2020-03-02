14 марта в Чебоксарах главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Виталий Станиславович Розанов проведёт прием граждан.

Встреча с жителями региона будет проходить с 10.00 до 18:00 часов в комнате приема граждан МВД по Чувашской Республике, расположенной по адресу: г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 41.

Жители Чувашии смогут задать интересующие их вопросы, связанные с деятельностью полиции региона, а также обратиться с проблемами, касающимися обеспечения их прав и законных интересов.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Записаться на приём можно по телефону 8 (8352) 24-17-36.

2.03.2020

www.tavanen.ru