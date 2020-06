View this post on Instagram

Как понять, где та тонкая грань между «лечитесь дома» и «слишком поздно обратились к врачу»? ⠀ Ответ: Это чуть ли не самый главный вопрос в медицине, особенно в амбулаторной. И именно поэтому во всем мире сформулированы очень понятные, простые и конкретные показания к тому, когда надо немедленно прекращать самолечение и обращаться к врачу. Применительно к коронавирусу такими показаниями считаются следующие: температура выше 39 градусов, которая не снижается после применения жаропонижающих средств, ощущение нехватки воздуха, заторможенное сознание, сочетание слабости, высокой температуры и диареи ⠀ #здоровье #безопасность #коронавирус #симптомы #лечение