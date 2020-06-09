Главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов разъяснил на своей Инстаграм-странице, как понять, где та тонкая грань между «лечитесь дома» и «слишком поздно обратились к врачу» в ситуации с коронавирусом.

Применительно к коронавирусу такими показаниями считаются следующие: температура выше 39 градусов, которая не снижается после применения жаропонижающих средств, ощущение нехватки воздуха, заторможенное сознание, сочетание слабости, высокой температуры и диареи.

9.06.2020

www.tavanen.ru