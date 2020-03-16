Главной темой Единого информационного дня 18 марта станет Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля 2020 года. Информационные группы встретятся с трудовыми коллективами. Об этом сегодня на рабочей планерке в администрации Чебоксарского района сообщила и.о. главы администрации Зоя Маслова.

Участковые избирательные комиссии начнут работу 23 марта.

Ключевой технологией Общероссийского голосования станет система «Мобильный избиратель», зарекомендовавшая себя на президентских и ряде других выборов. В случае общероссийского голосования по изменениям в Конституцию речь идет о едином округе, поэтому прикрепиться к удобному для себя участку человек сможет в любой точке страны в любом МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии, а также на портале госуслуг.

Как сообщает «Российская газета», на рабочих местах для организации голосования могут создать дополнительные участки.

16.03.2020

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