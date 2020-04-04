Обобщили всю важную и полезную информацию о ситуации с коронавирусом в Чувашии по данным на 4 апреля.

Здравоохранение

Минздрав Чувашии сообщил, что повторные тесты на коронавирус дали отрицательный результат у жителя региона, который первым в регионе открыл печальную статистику заболевших коронавирусом. На момент выписки мужчина был здоров.

В Чувашии по данным на 4 апреля под наблюдением медиков остаётся 821 человек, подтверждены два случая заболевания коронавирусом. С начала года медицинское обследование на коронавирус прошли 1870 человек. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» обеспечена диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. Ведется ежедневный мониторинг за лицами, прибывшими из-за рубежа в течение 14 календарных дней с момента прибытия, с последующей передачей под медицинское наблюдение по месту жительства.

Центр гигиены и эпидемиологии республики выделил для лаборатории Центра СПИД 500 тестов на выявление COVID-19.

Как пояснила ГТРК «Чувашия» заведующая отделением Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Ирина Кочерова, лица, у которых нет простудных заболеваний, у которых не было контактов с больными covid или те лица, которые прибыли из зарубежных поездок более 14 дней назад, могут сдать биологический материал по месту жительства, обратившись непосредственно по телефону в регистратуру, к своему лечащему доктору, участковому терапевту. Для того, чтобы у них произвели забор.

Приезжать в Центр СПИД не нужно, поскольку здесь работает только лаборатория, забор анализов не проводится.

Доктора выезжают на дом, берут мазки из зева и носа и направляют их в центр. В Центр уже поступило более ста образцов биологических материалов. Исследования проводят бесплатно.

Лаборатория Центра СПИД проводит исследования мазков только у потенциально здоровых людей.

В республике перепрофилируют медицинские учреждения для увеличения больничных коек для оказания своевременной помощи заболевшие в условиях коронавируса. В настоящее время для этого задействованы БСМП, Новочебоксарская городская больница и чебоксарская детская инфекционная больница №2. В случае необходимости дополнительные койки появятся в госпитале для ветеранов и в акушерском отделении больницы №3. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия». — Суммарное количество коек 1 и 2 очереди для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составит 458 коек, из которых инфекционного профиля 290. Для доведения коек до 609 для норматива Минздрава России планируется дополнительно в случае ухудшения ситуации развернуть койки третьей очереди. Которые будут располагаться в федеральном центре ортопедии и травматологии, — рассказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

Новые ограничения

В соответствии с Указом врио Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 года № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики» с 3 апреля до особого распоряжения граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, в том числе из групп риска (лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины), обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Остальным гражданам рекомендовано оставаться дома, ограничить свои поездки, воздержаться от посещения религиозных объектов. Разрешается выходить из дома на работу, для выгула домашних животных в радиусе 100 метров от дома, в ближайший магазин, аптеку или для выноса мусора, а также для получения экстренной медицинской помощи и в целях ухода за больными и пожилыми родственниками или близкими.

Рекомендовано соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра.

Введено также обязательство ограничить перемещение несовершеннолетних граждан за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания.

В Чувашии прорабатывается тема применения технологий электронного мониторинга местоположения лиц, находящихся на самоизоляции.

Помощь пожилым

В Чувашии открыт портал «Вместе помогать» (адрес vmeste.cap.ru), на котором любой желающий помочь пожилым в период коронавируса может оставить заявку, будь это частное лицо или организация.

Телефон для подачи заявок о помощи для жителей старше 60 лет 88002013260 или 261414. Они принимаются с 8 до 19 часов без обеда и выходных.

По вышеуказанным номерам можно оставить заявку о доставке продуктов и медикаментов.

Правопорядок

Полицейскими на въездах в Чебоксары и Новочебоксарск выставлены совместные посты с Росгвардией и администрациями городов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения.

Приостановлены все междугородние пассажироперевозки в республике, движение межмуниципального и пригородного транспорта будет ограничено и разрешено с 5 часов до 9 часов, с 12 часов до 14 часов, с 17 часов до 21 часов.

Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся межрегиональными перевозками, рекомендовано наполовину снизить количество пассажиров в салоне.

Экономика

Кабинет Министров Чувашской Республики определил организации, имеющие право на осуществление деятельности в рамках нерабочих дней (руководители предприятий и организаций должны будут обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также выдать работникам, не подлежащим переводу на дистанционный режим работы, справку о привлечении к исполнению трудовых обязанностей, соответствующие справки будут выданы и волонтерам, помогающим гражданам, находящимся на режиме самоизоляции):

1. больницы и аптеки;

2. организации социального обслуживания;

3. непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям;

4. IT и связь, включая почту;

5. салоны связи;

6. организации, ремонтирующие и строящие дороги, мосты и тоннели;

7. организации, выпускающие продукцию по государственному оборонному заказу;

8. организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения;

9. организации, эксплуатирующим опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;

10. организации, эксплуатирующим гидротехнические сооружения;

11. строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

12. сельхозорганизации, занятые на весенних полевых работах;

13. магазины, торгующие товарами, необходимыми для весенне-полевых работ;

14. продуктовые и магазины товаров первой необходимости, в том числе:

– организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроизводящую цепочку таких товаров от производителя для конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьютеров, транспортно-логистические организации, логистические комплексы;

– организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги;

– распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов;

– объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты);

– управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются организации, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости;

15. организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарства, медизделия и пр., а также выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;

16. организациям, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции, к которым относятся также медицинская промышленность;

17. мусорные операторы;

18. сфера ЖКХ;

19. заправки;

20. организациям, предоставляющим финансовые услуги в части неотложных функций;

21. транспорт;

22. организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Досуг

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, культурных, спортивных рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Контролирующие органы

Управлением Роспотребнадзора по Чувашии с 28 марта по 3 апреля проведен мониторинг в отношении 1610 объектов. По фактам нарушения запрета на деятельность, установленных Указом Главы Чувашской Республики от 28.03.2020 г. № 84 «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» Управлением составлено 8 протоколов о временном запрете деятельности и протоколов об административном правонарушении. Материалы переданы в правоохранительные органы и суды. Судами вынесено 3 постановления о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности, 1 постановление о наложении административного штрафа по статье 6.3. ч.2 в размере 200 тыс. рублей. 3 апреля фактов нарушения Указа не выявлено. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Управления.

Образование

В Чувашии с 6 апреля, после недели каникул, школьники и студенты техникумов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Это связано с введением в республике профилактических мер по нераспространению новой коронавирусной инфекци, необходимостью строго соблюдать санитарно-гигиенические правила. Обучение будет организовано в условиях домашней самоизоляции школьников, студентов и педагогов.

Школам рекомендовано использовать различные формы и технологии дистанционного обучения: проектную деятельность, самостоятельную работу с учебником, электронными ресурсами, рекомендованными Минпросвещения России, и др. Если у ребят возникают какие-либо затруднения при изучении материала, они в любой момент могут обратиться к педагогу за помощью. Консультации будут организованы как по электронной почте, так в группах, созданных в социальных сетях. Кроме этого, организуются и индивидуальные консультации.

В техникумах и колледжах дистанционное обучение будет проходить с использованием информационно-технологической платформы «Система электронного обучения от «Академия-Медиа 3.5»», групп, созданных в социальных сетях VK и Instagram, а также мессенджеров: WhatsApp, Viber и Skype.

Дошкольники остаются дома. Для детей, чьи родители выйдут с 6 апреля на работу, при необходимости будут открыты дежурные группы. Минобразования Чувашии рекомендовало муниципальным органам управления образованием провести опрос среди родителей, чтобы определить потребность в таких группах. Прием детей будет осуществляться в соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с применением «утренних фильтров».

Органы ЗАГС

С 3 апреля по 1 июня 2020 года в органах ЗАГС Чувашской Республики приостанавливается государственная регистрация заключения и расторжения брака.

Гражданам, подавшим заявления на государственную регистрацию брака, необходимо изменить дату государственной регистрации заключения брака, которая была определена ранее, и назначить новую дату государственной регистрации заключения брака (после 01 июня 2020 года).

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, регистрация может быть произведена в присутствии лиц, вступающих в брак, без приглашенных гостей.

Для решения вопроса переноса даты регистрации заключения брака работники органов ЗАГС в индивидуальном порядке свяжутся с каждой парой, подавшей заявление.

Заявления на расторжения брака по взаимному согласию, поданные до 3 апреля 2020 года будут рассмотрены в установленном порядке, заявители будут приглашены на получение документов индивидуально.

Средства защиты

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Наименование Адрес, телефон Цена розн. на 03.04.2020 Маски от производителей ТЦ «Покупилла», вход с торца Эгерский бульвар, 20В Тел.: 8-800-100-75-74 80 бязь, трик. 100 Фирменный магазин «Трикотаж» Калинина ул., 107 Тел.: 30-64-40 400 руб. за упаковку (5 шт.) Спецодежда «Вилан» Якимовская ул., 2 Тел.: 22-37-09 75 Фирменный магазин «Одежда» Пирогова ул., 10 Тел.: 22-26-44 60 хлоп., 100 трик. Фабрика «Кайсаров» ИП Кайсаров Р.С. Автозаправочный пр., 24 Тел.: 30-82-66 80 Магазины «MELADO» 1) М. Горького пр-т, 40/1 2) 9-й Пятилетки пр-т, 16/1 3) Калинина ул., 68 4) Ленина пр-т, 7 Тел.: 77-24-38 199-299 (за 2 шт). 399-499 за упаковку (4 шт.)

Запрет на посещение лесов

С 4 апреля в Чувашии устанавливается особый противопожарный режим, вводящий на период своего действия ряд ограничений для граждан. В частности, под запрет попадают разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения. Кроме того, особый противопожарный режим предусматривает и введение запрета на посещение лесов при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды.

МЧС России напоминает! В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, касающихся порядка выжигания сухой травянистой растительности, использования открытого огня и разведения костров, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан сумма взыскания составляет от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от шести до 15 тысяч рублей; юридические лица могут быть наказаны на 150-200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются вдвое.

Справочно Проконсультироваться по вопросам новой коронавирусной инфекции и передать сведения о лицах, прибывших из стран с зафикисированными случаями новой коронавирусной инфекции, о местах и дате пребывания, можно по телефону «горячей линии» Минздрава Чувашии: 8 (8352) 26-14-14. Также получить консультации специалистов-эпидемиологов по интересующим вопросам, передать информацию о лицах, прибывших в Чувашию из стран-очагов COVID-19, можно по телефонам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике — Чувашии: (88352) 58-24-48, 58-51-66. «Горячая линия» для учителей и родителей по организации дистанционного обучения в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации: 8 (8352) 58-37-89. «Горячая линия» по вызову волонтеров для доставки продуктов и лекарственных препаратов населению старше 60 лет: 8-800-201-32-60, 26-11-11.

4.04.2020

www.tavanen.ru