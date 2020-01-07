Глава Чувашии и его супруга посетили Рождественское богослужение

7 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

7 января Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной приняли участие в Рождественском богослужении в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары.

Божественную литургию совершил Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

На праздничном богослужении присутствовали депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев.

Михаил Васильевич Игнатьев поздравил митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву, служителей храма и прихожан с Рождеством Христовым, пожелал здоровья, благополучия и семейного счастья.

Прямая трансляция Рождественского богослужения в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары велась в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии.

7.01.2020

www.tavanen.ru

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