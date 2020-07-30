Вчера, 29 июля, глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасёв и начальник отдела сельского хозяйства Алексей Иванов посетили фермерское хозяйство Арины Платоновой. Супруги Дмитрий и Арина Платоновы из деревни Хозандайкино Синьял-Покровского сельского поселения на участке площадью 1,3 га выращивают клубнику итальянского сорта «Мурано». Они с одного куста собирают до 2,5 кг ягод. Семейное дело они начали весной прошлого года, зарегистрировались, как КФХ. Они принимают заказы из кондитерских, ресторанов, чебоксарских рынков, а также из Москвы. В связи с ростом спроса супруги планируют расширить площади клубники до 5 га. Семья Платоновых в этом году благодаря государственной поддержке получили грант на сумму около 2 миллионов рублей по программе «Начинающий фермер».

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