8 июня глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев поздравил коллектив военного комиссариата Чебоксарского и Мариинско Посадского районов п. Кугеси с 70-летием со дня основания.

Николай Евгеньевич подчеркнул, что военкомат для юноши является первой ступенькой к армии, именно здесь он получает первые знания о Вооруженных силах, их истории и предназначении.

В ответном слове военный комиссар Александр Кочуров поблагодарил администрацию района за помощь и поддержку в организации работы по военно- патриотическому воспитанию населения и молодежи района.

Справочно В настоящее время в военкомате п. Кугеси работают 20 человек.

Это интересно Ранее военкомат размещался в этом деревянном здании.

8.06.2020

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