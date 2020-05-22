Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасёв ознакомился с ходом работ по ремонту дороги по улице Колхозная в селе Икково. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Стоимость проекта составляет 3 235 169 рублей 15 копеек. Исполнителем работ по контракту является ООО СК «Стройтранс». Дорогу должны сдать до 1 июля 2020 года.

На территории Чебоксарского района в 2020 году реализуется 36 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на сумму 67 млн. 707 тыс. рублей: из них за счет средств республиканского бюджета — 40 млн. 624 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 19 млн. 018 тыс. рублей, за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 8 млн. 064 тыс. рублей.

По 24 проектам заключены контракты на выполнение работ, 8 проектов находятся на стадии заключения контракта, по оставшимся 4 проектам идет подготовка документов для выставления на аукцион.

В п. Кугеси по данной программе завершен ремонт дороги по улице Звездная.

22.05.2020

www.tavanen.ru