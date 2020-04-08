Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Суд постановил, что «порядок вступления в силу ст. 1 закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» соответствует Конституции Российской Федерации».

«Настоящее заключение незамедлительно направляется президенту Российской Федерации. Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в документе.

Комментарий Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев считает: «Предлагаемые поправки в Конституцию Российской Федерации строго регламентируют обязанность правительства обеспечить реализацию мер государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, проведения государственной молодежной политики, создания условия для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Это важно для наших граждан — понимать, что предоставление социальных выплат, различных мер государственной поддержки гарантируется на конституционном уровне. Важно, что в новых поправках в Конституцию прописана поддержка принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Не только бюджетные, но и коммерческие, частные предприятия будут обязаны руководствоваться не только собственными бизнес-интересами, но и интересами своих работников. Также считаю очень правильным, что чиновникам и депутатам будет установлен прямой запрет на двойное гражданство и зарубежную недвижимость. Они должны быть примером патриотизма, верности своей стране, мы все должны быть сильной командой, работающей на свою страну, тем более в такое нелегкое время, как сейчас».

Полный текст поправок в Конституцию http://duma.gov.ru/news/48045/

8.04.2020

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