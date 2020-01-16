Сегодня глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев посетил ООО «Агрохолдинг «Юрма», где ему показали земельный участок вблизи д.Асакасы, на котором построят завод по производству гранулированного удобрения.

Главе администрации продемонстрировали технологию по ускоренному компостированию птичьего помета, необходимого для получения органического удобрения.

Ранее сообщалось, что агрохолдинг на площадке в 2,9 га планирует разместить завод по производству органического удобрения.Всего будет построено 6 производственных корпусов. Здесь будут работать 88 человек. В день на завод будет поступать 420 тонн куриного помета, а получать из него будут 97 тонн готовой продукции — органического удобрения. Остальное будет выпариваться, а система озонирования будет нивелировать выбросы всех вредных веществ.

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Агрохолдинг "Юрма" 16.01.2020#таванен



16.01.2020

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