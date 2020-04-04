Собственники гипермаркета строительно-отделочных материалов «Мегастрой» в Чебоксарах откликнулись на просьбу врио главы Чувашии Олега Николаева и приостановят работу на период действия режима нерабочих дней.Об этом сообщается в паблике «Чувашия без паники».

В адрес органов государственной власти Чувашской Республики неоднократно поступали обращения по поводу работы данного крупного стройцентра, несмотря на указ руководителя региона.

На прошедшем накануне заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Олег Николаев обозначил свою принципиальную позицию по данному вопросу: если торговые центры, предприятия и организации не могут обеспечить должный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований на период действия особого режима, то они должны приостановить свою работу.

Сегодня врио главы Чувашии также подписал указ, в соответствии с которым объекты розничной торговли общей площадью более 500 квадратных метров, осуществляющие реализацию непродовольственных товаров, должны прекратить свою работу до особого распоряжения.

4.04.2020

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