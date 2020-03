View this post on Instagram

В эти дни в Чувашии мы проводим масштабный рейд по проверке транспортных средств и водителей. Держите документы наготове, общение с инспектором займет несколько секунд. Массовые проверки транспорта проводятся во всех городах и районах республики. Просим отнестись с пониманием — это ради вашей же безопасности.