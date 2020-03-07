ГИБДД Чувашии проводит массовые проверки

7 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

ГИБДД Чувашии проводит массовые проверки автотранспорта и водителей в районах и городах региона, поэтому  призывает всех с пониманием отнестись к этому и держать документы наготове.

 

 

 

7.03.2020

www.tavanen.ru 

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