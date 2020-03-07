ГИБДД Чувашии проводит массовые проверки автотранспорта и водителей в районах и городах региона, поэтому призывает всех с пониманием отнестись к этому и держать документы наготове.
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В эти дни в Чувашии мы проводим масштабный рейд по проверке транспортных средств и водителей. Держите документы наготове, общение с инспектором займет несколько секунд. Массовые проверки транспорта проводятся во всех городах и районах республики. Просим отнестись с пониманием — это ради вашей же безопасности.
7.03.2020
www.tavanen.ru
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