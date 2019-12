View this post on Instagram

ГИБДД Чувашии предупреждает об изменении погодных условий. 🌨❄️🌨❄️ По прогнозам синоптиков в Чувашии 30,31 декабря ожидается снег,метель, усиление ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица. ❄️❄️❄️❄️❄️ Основные осадки ожидаются 30 декабря около 21 часа и до 12 часов 31 декабря. Сильный снегопад прогнозируется с полуночи и до 4 часов утра 31 декабря. 🌨🌨🌨 Оптимальная скорость – важнейший фактор безопасности на дороге в метель Прогнозируемые снегопады, усиление ветра, метели, как следствие — образование на проезжей части заносов, переметов и ухудшение видимости.‼️‼️ В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют участникам движения соблюдать предельную осторожность. ❗️Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем на автомобиле. ❗️Водителям следует соблюдать скоростной режим и помнить, что управлять транспортным средством надо осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. ‼️Скорость езды в метель должна быть ниже привычной хотя бы на 15 км/ч, чтобы контролировать проезжую часть хотя бы в пределах 100-метровой видимости. ‼️Движение должно быть плавным и неторопливым. Дистанция до впереди идущего транспорта увеличена по сравнению с благоприятной погодой. ‼️Торможение необходимо осуществлять с расстояния, превышающего в два раза. ❗️Необходимо быть бдительным и готовым к внезапным изменениям траектории окружающих вас транспортных средств. ‼️‼️Категорически запрещается останавливаться на проезжей части и очищать забитые снегом дворники – это опасно. Лучше выбрать для этих целей более безопасные территории. ‼️При выполнении маневров нужно убедиться, что они действительно безопасны‼️‼️. ❄️❄️❄️ Пешеходам также необходимо позаботиться о собственной безопасности – строго соблюдать правила перехода проезжей части, максимально безопасно преодолевать пешеходные переходы, использовать световозвращающие приспособления, чтобы быть заметными для водителей. В период установившейся сложной погоды сотрудники ГИБДД МВД по Чувашии ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ! БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!!!