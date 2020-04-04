ГИБДД Чувашии напоминает, что ко всем нарушившим режим самоизоляции, которых обнаружат в машинах на вьезде в столицу республики, будут применены меры в соответствии с законодательством. Напомним, что сотрудники Росгвардии, ГИБДД дежурят на вьезде в Чебоксары и Новочебоксарск. Они проверяют законность передвижения по республике и соблюдение режима самоизоляции.
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Министерством внутренних дел по Чувашской Республике на въездах в Чебоксары и Новочебоксарск организованы совместные посты с Росгвардией и администрациями городов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения по республике. В случае обнаружения в салоне автомобиля граждан, которые обязаны соблюдать режим изоляции, к ним будут применены меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительно, в жилом секторе полицейскими проводится разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также по выявлению лиц, нарушающих законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. МВД по Чувашской Республике просит граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам, основная цель которых – не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии.
Между тем, портал zarulem.ws сообщает, что многокилометровая пробка образовалась между Чебоксарами и Новочебоксарском.
4.04.2020
www.tavanen.ru
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