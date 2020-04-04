ГИБДД Чувашии напоминает, что ко всем нарушившим режим самоизоляции, которых обнаружат в машинах на вьезде в столицу республики, будут применены меры в соответствии с законодательством. Напомним, что сотрудники Росгвардии, ГИБДД дежурят на вьезде в Чебоксары и Новочебоксарск. Они проверяют законность передвижения по республике и соблюдение режима самоизоляции.

Между тем, портал zarulem.ws сообщает, что многокилометровая пробка образовалась между Чебоксарами и Новочебоксарском.

4.04.2020

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