Министерством внутренних дел по Чувашской Республике на въездах в Чебоксары и Новочебоксарск организованы совместные посты с Росгвардией и администрациями городов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения по республике. В случае обнаружения в салоне автомобиля граждан, которые обязаны соблюдать режим изоляции, к ним будут применены меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительно, в жилом секторе полицейскими проводится разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также по выявлению лиц, нарушающих законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. МВД по Чувашской Республике просит граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам, основная цель которых – не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии.