ГИБДД обещает применить законные меры к нарушившим самоизоляцию

4 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

ГИБДД Чувашии напоминает, что ко всем нарушившим режим самоизоляции, которых обнаружат в машинах на вьезде в столицу республики,  будут применены меры в соответствии с законодательством.  Напомним, что сотрудники Росгвардии, ГИБДД дежурят на вьезде в Чебоксары и Новочебоксарск.  Они проверяют законность передвижения по республике и соблюдение режима самоизоляции. 

 

 

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Министерством внутренних дел по Чувашской Республике на въездах в Чебоксары и Новочебоксарск организованы совместные посты с Росгвардией и администрациями городов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции и законности передвижения по республике. В случае обнаружения в салоне автомобиля граждан, которые обязаны соблюдать режим изоляции, к ним будут применены меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительно, в жилом секторе полицейскими проводится разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также по выявлению лиц, нарушающих законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. МВД по Чувашской Республике просит граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам, основная цель которых – не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории Чувашии.

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Между тем,  портал zarulem.ws сообщает,  что многокилометровая пробка образовалась между Чебоксарами и Новочебоксарском.

 

 

 

 

 

4.04.2020

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