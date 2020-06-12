12 июня – в День России, врио Главы Чувашии Олег Николаев встретился с уроженцами Чувашии, удостоенными звания Герой России и СССР. Евгений Германович Борисов и Николай Федорович Гаврилов лично приняли участие в церемонии награждения, Муса Хираманович Манаров – по видеосвязи.

Прежде всего, руководитель региона в своем вступительном слове выразил уверенность, что «День России объединяет нас всех вне зависимости от места проживания, от национальности, политических предпочтений и конфессиональной принадлежности». Олег Николаев отметил, что в этом году Чувашия празднует 100-летие автономии. За это время регион прошел разные этапы изменений. На каждом из них республика внесла достойный вклад в общее дело.

Муса Хираманович Манаров поздравил всех присутствующих с государственным праздником и поделился воспоминаниями о своей жизни в Чувашии. «Чувашский народ – неотъемлемая часть нашей многонациональной Родины, России. Я очень рад, что мне довелось пожить в вашей республике в школьные годы», — сказал он.

Звание Героя Советского Союза – высшая степень отличия в СССР, летчику-космонавту Мусе Хирамановичу Манарову присвоено за успешное осуществление полета и проявленные при этом мужество и героизм.

Николай Федорович Гаврилов поделился эмоцией, что ему приятно быть среди награждённых такой очень почетной медалью. Потому что чувашский народ входит в пятерку многочисленных народов России и, безусловно, трудно представить Россию без Чувашии. «Чувашия создала хороший фундамент для людей разных профессий. Разных национальностей», — сказал Герой России, генерал-лейтенант Николай Гаврилов.

Звание Героя России присвоено полковнику Николаю Фёдоровичу Гаврилову «За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания».

Также поблагодарил за награду и поздравил с Днем России и 100-летием Чувашской автономии Евгений Германович Борисов. «Мы вместе сделаем нашу республику еще сильнее» — высказался он.

Звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда» Евгению Германовичу Борисову присвоено за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском военном регионе.

Также памятной медалью награжден еще один уроженец республики – космонавт-испытатель Николай Михайлович Бударин, который отсутствовал на церемонии по уважительной причине.

Звание Героя России ему присвоено за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир».

Встреча завершилась церемонией награждения памятными медалями «100-летие образования Чувашской автономной области».

12.06.2020

www.tavanen.ru