По поручению Генерального прокурора Российской Федерации прокурорами продолжается работа по пресечению распространения недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Генеральная прокуратура Российской Федерации рассмотрела материалы органов прокуратуры г. Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Пермского края и Курской области о размещении в ряде сообществ социальных сетей «ВКонтакте», Facebook и Instagram недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

В сообществе «Мы из Чувашии» социальной сети «ВКонтакте» выявлен информационный материал в виде изображения с текстом под заголовком «С завтрашнего дня закроют въезд и выезд из города, а также все передвижения по селам республики. Сегодня дают возможность добраться до мест постоянного жительства. Завтра уже по спецпропускам и разрешениям. Будут писать протоколы. Рассматривается штраф от 40 тыс. до 70 тыс. рублей. Разрешения выдаваться будут по местам работы».

Вместе с тем, в соответствии с письмом администрации г. Чебоксары, решения об ограничении на территории муниципального образования въезда и выезда, выдаче специальных разрешений (пропусков) на передвижение не принимались.

Таким образом, на вышеуказанном интернет-ресурсе размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

С учетом изложенного, на основании ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в редакции Федерального закона от 18.03.2019 № 31-ФЗ) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

6.04.2020

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