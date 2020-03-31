Чувашупрдор планирует завершить к 1 мая весь ямочный ремонт на подведомственнных ей региональных и межмуниципальных дорогах. После этого рабочие приступят к нанесению разметки. Об этом сообщает «Советская Чувашия».

Один из объектов, за которые отвечает «Чувашупрдор», — автодорога «Кугеси-Атлашево-Новочебоксарск», на ее первом километре ямы латает подрядная организация «Воддорстрой», применяется технология теплого асфальта.

Гарантийные работы проходят сегодня и по улице Советская в поселке Кугеси Чебоксарского района.Еще в 2018 году подрядной организацией «Стройдоркомплекс» здесь был постелен новый асфальт. В этом году на дороге появились ямы, которые сегодня и устраняются в рамках гарантии. Весь же гарантийный срок, прописанный в контракте — 60 месяцев.

На содержание дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской республике выделено в этом году 770 млн. руб (это почти вдвое больше прошлогоднего).

31.03.2020

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