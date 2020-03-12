Визит в одну из квартир дома 21 по ул. Гагарина представителей газораспределительной организаций помог избежать беды. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

— Газовая плита установлена впритык к мебели, без зазоров, а должно быть не менее 10 см с каждой стороны, – перечисляет главный инженер филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Чебоксары Сергей Леонтьев. – Колонка спрятана в кухонный шкаф, не организован приток воздуха в помещение кухни. Над газовой плитой хозяева установили электрическую вытяжку с выводом в вентиляционный канал. Все это недопустимо.

Среди характерных нарушений безопасного газопотребления – перекрытие вентиляционных каналов воздуховодами от вытяжных «зонтов» и отсутствие притока воздуха, перекрытие дымоходов шиберами и засорение каналов различным мусором, несоответствие высоты дымовой трубы требованиям нормативных документов.

Как пояснили в Управлении ЖКХ Чебоксар, работающие вытяжные вентиляторы и зонты в вентиляционных каналах при одновременной работе газоиспользующего оборудования с естественным отводом продуктов сгорания газа (водонагревательные колонки и отопительные котлы) при неорганизованном притоке воздуха способствуют появлению обратной тяги в дымовом канале и выходу угарного газа в помещение. Это может привести к отравлению жителей квартиры. Необходимо демонтировать такие устройства и обеспечить приток воздуха.

В помещении, где установлено газовое оборудование, необходим трехкратный воздухообмен. Обеспечить его можно установив приточный клапан для обеспечения притока воздуха, либо при открытой форточке или фрамуге окна. Соответственно вентиляционный канал должен быть открытым.

Техническое обслуживание газового оборудования необходимо проводить ежегодно, заключив договор со специализированной организацией, одной из которых является АО «Газпром газораспределение Чебоксары». По всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства из специализированных организаций, имеющим соответствующее разрешение на выполнение таких работ.

12.03.2020

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