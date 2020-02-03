Газификация коснется 2421 потребителя в Заволжье

3 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Заволжье уже уложено 2 км  газопровода.    Пока по территории Марий Эл. Газификация коснется 2421 потребителя в поселках Октябрьский, Сосновка,  Первомайский, Пролетарский, Северный, улица Санаторная, входящих в состав столицы Чувашии.  Об этом сообщает в Инстаграме глава администрации   Чебоксар Алексей Ладыков.

Срок окончания строительно-монтажных работ -2021 год.

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Газопровод в Заволжье начали строить в декабре пошлого года. Вместе с и.о. председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Иваном Моториным, гендректором «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдином Мифтахутдиновым выехали на объект. ⠀ Сейчас уложено 2 км газопровода на территории Марийской республики. Общая протяженность газопровода составит 52 км, в том числе по территории Чувашии – 31 км. ⠀ Разработана и проходит экспертизу проектная документация на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в шести населенных пунктах — поселках Сосновка, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский, Северный и ул. Санаторная. Газификация коснется 2421 потребителя Заволжья. ⠀ Срок окончания строительно-монтажных работ по контракту — 2021 год. #заволжье #газификация #газпром #администрациячебоксар

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3.02.2020

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