В Заволжье уже уложено 2 км газопровода. Пока по территории Марий Эл. Газификация коснется 2421 потребителя в поселках Октябрьский, Сосновка, Первомайский, Пролетарский, Северный, улица Санаторная, входящих в состав столицы Чувашии. Об этом сообщает в Инстаграме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Срок окончания строительно-монтажных работ -2021 год.

3.02.2020

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