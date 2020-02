View this post on Instagram

Газопровод в Заволжье начали строить в декабре пошлого года. Вместе с и.о. председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Иваном Моториным, гендректором «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдином Мифтахутдиновым выехали на объект. ⠀ Сейчас уложено 2 км газопровода на территории Марийской республики. Общая протяженность газопровода составит 52 км, в том числе по территории Чувашии – 31 км. ⠀ Разработана и проходит экспертизу проектная документация на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в шести населенных пунктах — поселках Сосновка, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский, Северный и ул. Санаторная. Газификация коснется 2421 потребителя Заволжья. ⠀ Срок окончания строительно-монтажных работ по контракту — 2021 год. #заволжье #газификация #газпром #администрациячебоксар