В Заволжье уже уложено 2 км газопровода. Пока по территории Марий Эл. Газификация коснется 2421 потребителя в поселках Октябрьский, Сосновка, Первомайский, Пролетарский, Северный, улица Санаторная, входящих в состав столицы Чувашии. Об этом сообщает в Инстаграме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
Срок окончания строительно-монтажных работ -2021 год.
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Газопровод в Заволжье начали строить в декабре пошлого года. Вместе с и.о. председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Иваном Моториным, гендректором «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдином Мифтахутдиновым выехали на объект. ⠀ Сейчас уложено 2 км газопровода на территории Марийской республики. Общая протяженность газопровода составит 52 км, в том числе по территории Чувашии – 31 км. ⠀ Разработана и проходит экспертизу проектная документация на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в шести населенных пунктах — поселках Сосновка, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский, Северный и ул. Санаторная. Газификация коснется 2421 потребителя Заволжья. ⠀ Срок окончания строительно-монтажных работ по контракту — 2021 год. #заволжье #газификация #газпром #администрациячебоксар
3.02.2020
www.tavanen.ru
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