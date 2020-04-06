В столице Чувашии капитальный и текущий ремонт, обновление материально-технической базы планируется провести в 9 школах, 13 детских садах и 3 муниципальных лагерях на общую сумму около 442 млн рублей (школы №№ 39, 45, 56, лицей 44, НОШ № 2 – текущий ремонт по инициативному бюджетированию;школы №№ 6, 10, 24, 27 – капитальный ремонт;детские сады № 23, 41, 46, 48, 49, 50, 66, 72, 75, 76, 97, 117, 127). Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Начальник управления образования Дмитрий Захаров доложил на рабочей планерке в администрации столицы Чувашии, что в образовательных учреждениях заменят оконные блоки, отремонтируют системы отопления, кровлю, санузлы. Также будут обновлены пищеблоки и фасады зданий. По республиканской программе инициативного бюджетирования отремонтируют спортивные залы, благоустроят спортивные площадки.

В загородных лагерях «Березка», «Бригантина» и «Волна» переоборудуют столовые и спальные корпуса.

В ходе совещания отмечено, что на устранение замечаний контрольно-надзорных органов и решений судов выделено 48 млн рублей, остается потребность в 115 млн рублей.

Все ремонтные работы в школах и детских садах планируется завершить в августе текущего года. Работы в загородных лагерях будут проведены после завершения летней оздоровительной кампании в срок до 1 декабря.

6.04.2020

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