Сегодня в администрации Чебоксарского района прошло совещание, посвященное вопросам сбора и вывоза мусора из сельских поселений и сбора оплаты.

Заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Иванов сообщил, что сбор оплаты через за вывоз ТКО через управляющие компании составляет 91,5%, через частные домовладения — меньше 70%. При этом в 8 населенных пунктах сбор не достигает и 30%: д. Малое Шахчурино, д.Устакасы Синьяльского сельского поселения, д.Аркасы Лапсарского сельского поселения, д.Большие Котяки Кшаушского сельского поселения, д.Кивъял-Чурачики, д. Мадикасы Ишлейского сельского поселения, ст.Ишлеи, д.Миснеры Шинерпосинского сельского поселения.

ООО «Транс Вега» вывозит мусор с 613 мест накопления, организация приобрела 364 контейнера. За счет бюджета приобретен 151 мусорный контейнер.

За счет программы инициативного бюджетирования обустроено 265 контейнерных площадок в 11 сельских поселениях.

Директор ООО «МВК «Экоцентр» Евгений Майрин акцентировал внимание на необходимости улучшения платежной дисциплины населения, которая напрямую влияет на выполнение региональным оператором своих обязательств. Для этого он предложил актуализировать базу данных адресов проживающих в сельских поселениях, а также убрать из базы данных адреса, по котором расположены сгоревшие, ветхие дома, земельные участки многодетных семей.

По его словам, в Чебоксарском районе уровень собираемости за вывоз ТКО составляет 75% (по Чувашии — более 80%).

Через судебных приставов в Чувашии взыскано 3,5 млн рублей с должников за вывоз мусора.

Евгений Фердинандович подчеркнул, что юридическим лицам необходимо заключать договоры с региональным оператором, поскольку, к примеру, владельцы магазинов в деревнях не платят за мусор, а вся нагрузка ложится на плечи населения.

Он рассказал об опыте в Яльчикском районе, где прокуратура внесла представление юридическому лицу за нарушение экологических правил и выдала предписание заключить договор с региональным оператором по вывозу мусора. В Чебоксарском районе необходимо заключить договоры с более чем 1000 юридических лиц.

С 1 января перевозчиком мусора является МВК «Экоцентр».

Главы сельских поселений Чебоксарского района посетовали, что строительный мусор из города Чебоксары вывозят в лесопосадки.

Майрин поднял вопрос содержания контейнерных площадок в зимнее и осеннее время. Пока ответственный за их расчистку не назначен.

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29.01.2020

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