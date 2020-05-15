В республике основные показатели для снятия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, пока еще не достигнуты. На сегодняшний день в регионе заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 117,6. Показатель распространения инфекции равен 1,17. Для снятия ограничений он не должен превышать единицы. «Ежедневный рост заболеваемости пока на достаточно высоком уровне, но стабильный. Если в течение недели ежедневно количество выявляемых случаев будет держаться на одинаково стабильном уровне, достигнем показателя, позволяющего говорить о снятии ограничительных мер», — пояснила на заседании республиканского Оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

По информации Управления Роспотребнадзора по Чувашии, в Ядринском, Порецком, Янтиковском Шемуршинском и Урмарском районах заболеваемость превышает среднереспубликанские показатели. 33,6% от общего числа заболевших зарегистрированы в Чебоксарах.

Отметим, что с 12 мая и до особого распоряжения жители Чувашии обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских и т.д. За соблюдением эпидемиологических правил контроль будет усилен.«Управление Роспотребнадзора по Чувашии, в свою очередь, усилит контроль, в том числе за соблюдением гражданами масочного режима и режима изоляции», — заверила Надежда Луговская.

В ходе заседания врио Главы Чувашии Олег Николаев отдельное внимание уделил повышению ответственности на местах. Многое зависит и от глав администраций районов и городов, работы мобильных групп. В муниципалитетах на должном уровне нужно проводить все противоэпидемические и профилактические мероприятия.

15.05.2020

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