28 января, выступая в Чувашском государственном театре оперы и балета с ежегодным Посланием Государственному Совету республики, Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев подчеркнул, что в число важнейших задач входят развитие и поддержка сферы культуры.

Объем финансирования отрасли из консолидированного бюджета Чувашской Республики в прошлом году составил 3,6 млрд рублей. За 10 лет он увеличился в 2,8 раза. За это время капитально отремонтировано более 250 клубных учреждений.

«В текущем году на ремонт и модернизацию учреждений культуры, укрепление материально-технической базы библиотек, архивов, а также детских школ искусств будет направлено более 600 млн рублей», – сообщил Михаил Игнатьев.

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области в 2016–2018 годах построено 18 сельских домов культуры. Еще 7 клубов будет введено в эксплуатацию в текущем году.

Глава Чувашии поставил задачу Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии вместе с органами местного самоуправления в 2021–2024 годах обеспечить ввод в эксплуатацию еще 25 новых сельских домов культуры.

Значительную роль в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании детей и молодежи играют музеи республики. Михаил Игнатьев заметил, что в текущем году их важнейшей задачей станет реализация проектов в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия Чувашской автономии.

«Сегодня с новой силой возобновились попытки переписать, извратить историю. Поэтому очень важно рассказывать правду о беспримерном мужестве и героизме, которые были проявлены в годы войны нашим единым народом, о его беззаветной любви к Родине», – сказал руководитель региона.

28.01.2020

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