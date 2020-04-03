Решением Комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня Республики в 2021 году признан Шумерлинский район. Об этом сообщает Минстрой Чувашии.

На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены материалы 16 администраций районов и городов Чувашской Республики. В рамках мероприятий по подготовке к празднованию в 2021 году Дня Республики в Шумерлинском районе предусмотрено благоустройство сквера около сельского дома культуры с. Туваны, установка памятника участникам Великой Отечественной войны с благоустройством в сквере Победы по ул. К. Маркса с. Туваны, благоустройство территорий д. Шумерля, установка спорткомплекса по ул. Октябрьская д. Торханы и установка детской площадки в мкр. Солнечный д. Шумерля.

3.04.2020

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