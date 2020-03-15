С 2020 года началась реализация государственной программы рынка газомоторного топлива. Регионам будут выделяться субсидии на строительство заправочных станций с природным газом. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики определено уполномоченным органом исполнительной власти ответственным за развитие рынка газомоторного топлива в регионе. Республике в 2020 году необходимо построить 3 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) для заправки транспорта природным газом – метаном.

В Минтрансе Чувашии состоялось совещание с участием представителей ООО «Газпром газомоторное топливо», ООО «Транзит-Сервис», администрацией Чебоксарского района по вопросу строительства АГНКС по территории Республики. Обсуждены ряд вопросов, касающихся землеотвода под строительство газопровода по территориям населенных пунктов и проведения публичных слушаний по объекту находящимся на автомобильной дороге «Вятка». Также были рассмотрены вопросы по строительству АГНКС на автомобильной дороге М-7 (710 км.).

Ранее, в целях развития сети стационарных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций Чувашской Республикой с учетом поступивших от потенциальных инвесторов заявлений подготовлена и направлена в Минэнерго России заявка Чувашской Республики с обоснованием объемов предоставляемых в 2020 году субсидий на строительство объектов заправки природным газом на земельных участках, находящихся в частной собственности. Потенциальными инвесторами выступили частные организации.

15.03.2020

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