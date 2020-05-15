Краткосрочным планом реализации Республиканской программы капитального ремонта на территории г. Чебоксары запланировано проведение капитального ремонта фасадов 41 многоквартирного дома. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

К началу текущей недели проектно-сметная документация по 33 многоквартирным домам разработана и прошла экспертизу. По 8 многоквартирным домам, имеющим статус объектов культурного наследия, ведется отбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации. Еще по 9 домам аукционы объявлены повторно либо будут объявлены в ближайшее время.

НО «Фонд капремонта» заключил контракты на проведение капитального ремонта фасадов с подрядчиками по 24 многоквартирным домам уже в текущем году. Работы будут начаты после отмены постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424. Данный документ допускает проведение лишь тех видов работ, по которым невозможен перенос сроков (например, ремонт кровли).

15.05.2020

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