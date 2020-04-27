Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил максимально включать замену изношенных газовых сетей в капитальный ремонт многоэтажек.

Об этом он заявил 27 апреля во время еженедельного совещания с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов республики, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов посетовал на то, что в 2020 году в республике уже произошли 3 несчастных случая при пользовании газом в быту. В результате пострадали 11 человек, трое из которых погибли от отравления угарным газом.

Несчастные случаи произошли не только из-за неисправности вентиляционных и дымовых каналов и ограничения притока воздуха для горения газа вследствие установки пластиковых окон, но и из-за того, что сами жители не выполняли элементарные правила эксплуатации газового оборудования.

Свою лепту вносит и изношенность сетей. Кияметдин Мифтахутдинов отметил, что количество аварийных заявок, связанных с коррозионным повреждением и ветхостью изношенных внутридомовых газопроводов общего пользования в многоквартирных домах значительно выросло. В Чувашии более 979 км внутридомовых газопроводов эксплуатируются 30 лет и более, они подлежат диагностированию или замене.

Было отмечено, что замена изношенных внутридомовых газопроводов возможна по программе капитального ремонта многоквартирных домов.

«Поручаю Минстрою Чувашии проработать вопрос, чтобы, когда дом ставится на капитальный ремонт, учитывали и замену изношенных газопроводов тоже. Дом должен быть максимальным образом отремонтирован, чтобы в последующем к таким вопросам не возвращаться», — подчеркнул Олег Николаев.

На данный момент АО «Газпром газораспределение Чебоксары» заключило договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования общего пользования в многоквартирных домах с 507 организациями ЖКХ из 511. Однако в некоторых муниципалитетах эти договоры не заключены, т.к. собственники до сих пор не определились со способом управления в их многоквартирных домах. Врио Главы региона поручил администрациям муниципалитетов совместно с Госжилинспекцией Чувашии провести эту работу в течение ближайших двух месяцев.

Кроме того, Олег Николаев поручил усилить пропаганду безопасного использования газа в быту среди лиц разного возраста.

«Все меры, которые сегодня были предложены, имеют под собой серьезное обоснование. Ставлю задачу – работу нужно проводить системно, целенаправленно и последовательно», — резюмировал врио Главы Чувашии.

27.04.2020

www.tavanen.ru