В 2019 году году в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» по санитарно-химическим показателям исследовано около 2,5 тысяч проб пищевых продуктов. Доля неудовлетворительных проб по сравнению с 2018 годом снизилась с 0,7% до 0,2%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

По микробиологическим показателям безопасности исследовано более 14,5 тысячи проб пищевых продуктов. Доля неудовлетворительных проб составила 2,5% (в 2018 г. – 2,3%, среднероссийский показатель – 3,9%). Наиболее загрязненными были мясные продукты (5,7%), кулинарные изделия (2,8%), продукты переработки птицы (2,6%). По физико-химическим показателям качества исследовано более 2 тысяч проб. Доля проб, не отвечающих заявленным требованиям, снизилась с 2,7% до 2%. Наибольшая доля приходится на мясные продукты (4,3%), молочные продукты по наличию растительных жиров (2,1%).

Из-за истечения сроков годности, несоответствия продукции требованиям нормативных документов, отсутствия сопроводительных документов, подтверждающих безопасность, в 2019 году из оборота изъято более 10,7 тонн продовольственного сырья и пищевых продуктов (в 2018 г. – около 11 тонн). За выявленные нарушения требований технических регламентов, санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей при производстве и обороте пищевых продуктов вынесено 1297 постановлений о назначении административного наказания. Наложено штрафов на сумму более 15,6 млн. рублей (в 2018 г. – 12,5 млн. руб.).

16.02.2020

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