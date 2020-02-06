В 2019 году в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» по санитарно-химическим показателям исследовано более 2000 проб пищевых продуктов. Доля неудовлетворительных проб по сравнению с 2018 годом снизилась с 0,7% до 0,2%. Проверками по контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов было охвачено более 500 объектов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии.

Из-за истечения сроков годности, несоответствия продукции требованиям нормативных документов, отсутствия сопроводительных документов, подтверждающих безопасность, в 2019 году из оборота изъято около 10 тонн продовольственного сырья и пищевых продуктов. Также в ходе контрольно-надзорных мероприятий на соответствие требованиям технических регламентов исследована 331 проба непищевой продукции.

Для защиты нарушенных прав потребителей Управлением подано в суд 21 исковое заявление, все заявленные требования удовлетворены, дано 118 заключений в судах по делам в целях защиты прав потребителей. По итогам судебной защиты в пользу потребителей присуждено 13 млн. 801 тыс. рублей.

6.02.2020

www.tavanen.ru