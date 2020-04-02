В Янышском сельском поселении местные жители сами шьют марлевые маски, во время карантина наводят порядок на приусадебных участках, карантин не нарушают.

Глава Янышского сельского поселения Иван Грачев сообщил: «Жители соблюдают карантин, в магазине не создают очередей. Продавцы работают в масках и перчатках.В магазине люди покупают хлорку и другие дезинфицирующие средства и проводят влажную уборку в домах.

Попытки нарушить режим самоизоляции мы пресекаем. На детских площадках никого нет, их огородили лентой. Прибывающие с других регионов находятся под наблюдением медработников. Их выявлять помогают местные депутаты, работники фельдшерско-акушерских пунктов. Среди них нет никого с признаками новой коронавирусной инфекции.

Есть одна проблема – нет масок, некоторые сами шьют их. Сознательные граждане на улицу стараются выходить в медицинских масках. Люди, в основном, проводят время дома, в приусадебных хозяйствах, убирают мусор на своей территории. Нарушений карантина не было, все с пониманием относятся к вынужденным мерам».

2.04.2020

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