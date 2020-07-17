За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы шесть пожаров. В четырех случаях горел мусор на открытой территории. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорания в городах Шумерля и Мариинский Посад, а также в поселке Первомайский и садоводческом товариществе «ЧЭАЗ-1» в Чебоксарах. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Около 18.00 час. 16 июля в поле у деревни Ямбулатово Янтиковского района сгорел кроссовер Toyota RAV-4. Как стало известно, автомобиль вспыхнул, когда 43-летний водитель пытался выехать с колеи. Самостоятельно справиться с пожаром ему не удалось.

В четверг в 20.00 час. огонь уничтожил бревенчатый пустующий дом в селе Шигали Канашского района. Соседнее жилое здание не пострадало. По предварительной версии, к ЧП привела неосторожность при курении.