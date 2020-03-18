В Яльчикском отделе судебных приставов в 2019 году были возбуждены исполнительные производства в отношении районной администрации о том, чтобы предоставить жилое помещение площадью не ниже социальных норм, отвечающее санитарным и техническим требованиям двум гражданам, оставшимся без попечения родителей. Должник вышел в суд с заявлением об отсрочке, которая была предоставлена до 2020 года. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

В рамках исполнительных производств должник предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 Уголовного Кодекса РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Принятые судебными приставами меры подтолкнули администрацию к исполнению решения суда. Жилые помещения, соответствующие всем нормам, предусмотренным законодательством, предоставлены.

18.03.2020

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