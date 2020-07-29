В Яльчикском районе выпал град

29 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Яльчикском районе  Чувашии выпал град, повреждены посевы. Об этом сообщает НТРК «Чувашия». 

 

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