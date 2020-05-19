В Яльчикском районе 46-летний мужчина получил серьезные ожоги, когда взорвался топливный бак машины, который он ремонтировал. Фельдшеры Марина Борисова и Светлана Алексеева оказали пострадавшему помощь: обезболили, наложили противоожоговые повязки и доставили в больницу. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

За прошедшую неделю врачи, фельдшеры и медсестры скорой помощи Чувашии 3300 раз снимали ЭКГ, выполнили 1600 внутривенных и 1500 внутримышечных инъекций, 400 раз переносили пациентов на носилках. 2 раза пациентам экстренной медицинской службы потребовалась дефибрилляция, 3 раза – интубация, 13 раз – искусственная вентиляция легких. 3 раза бригады проводили тромболизис.

19.05.2020

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