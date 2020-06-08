7 июня около 4 часов 35 минут на 9 километре автодороги «Комсомольское-Яльчики-Большая Таяба-Аранчеево» в Яльчикском районе произошла авария.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, 35-летний мужчина за рулем автомашины «Тойота Камри»,предварительно, не справился с управлением и по ходу движения съехал в кювет, где перевернулся.

В результате ДТП водитель иномарки с травмами доставлен в больницу. Предварительной причиной происшествия стало не соответствие скорости условиям движения.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 и части 1 статьи 12.37 КоАП РФ.

Учитывая характер травм пострадавшего, из-за которых на месте провести освидетельствование на состояние опьянения не представилось возможным, данную процедуру водителю предстоит пройти в медицинском учреждении.

8.06.2020

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