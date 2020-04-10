В Ядринском районе вчера перевернулся автомобиль «УАЗ». ДТП произошло около 18 часов 30 минут. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Скорую вызвали очевидцы. Через 18 минут две бригады Ядринской подстанции была на месте ДТП. Водителя «УАЗа,», 44-летнего мужчину, обнаружили лежащим на обочине без сознания. Фельдшеры Светлана Антонова и Александрова Алина немедленно приступили к оказанию помощи. Пострадавшего иммобилизировали на щите, обеспечив неподвижность в частях тела, наложили шейный воротник, обезболили, установили носовой катетер для насыщения кислородом, на носилках погрузили в машину.Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

Второй пострадавший, 58-летний мужчина, в момент аварии находился на пассажирском сидении, он был в сознании. Фельдшер Николай Андреев и медсестра Дина Шишкина наложили шину на его сломанную руку, установили внутривенный катетер для ввода лекарств. Во время эвакуации пациента подключили систему для ингаляции кислородом. Сейчас оба пациента в тяжелом состоянии в больнице.

10.04.2020

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