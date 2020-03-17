За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 4 техногенных пожара, погибших нет, пострадал 1 человек.Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

16 марта в 1:20 пламя превратило в пепел деревянный сарай в подворье 52-летнего жителя деревни Бобылькасы Ядринского района. Расположенный рядом дом от огня удалось спасти. Пострадал один человек. Предположительно, пожар случился из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

В 10:24 по пр. Тракторостроителей произошло возгорание мусора на открытой территории. Причину пожара предстоит установить.

В 11:23 этого же дня сгорела баня по ул.Школьная с.Балдаево Ядринского района. Предположительно, причиной пожара могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.

Вчера вечером ЧП произошло по ул.Северная с.Оринино Моргаушского района. Сообщение о пожаре на пульт службы спасения поступило в 19:10. В результате происшествия повреждены сарай, карниз жилого дома, пристрой, уничтожена мансарда сарая. Причину пожара предстоит установить.

17.03.2020

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