Приговором Ленинского районного суда г.Чебоксары от 23.08.2019 лицо, являющееся депутатом Ядринского районного Собрания депутатов, признано виновным в мошенничестве. Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что осужденный, являясь председателем СХПК «Союз», на основании представленных подложных документов незаконно получил из регионального бюджета денежную сумму в виде субсидии, завышенную более чем на 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

За совершение указанного преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год и возложением ряда дополнительных обязанностей.

По федеральному закону полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. В связи с тем, что осужденный в добровольном порядке не сложил с себя полномочия депутата, прокуратурой Ядринского района в адрес председателя районного Собрания депутатов внесено представление о досрочном прекращении данным лицом депутатских полномочий.

По результатам рассмотрения представления требования прокуратуры удовлетворены – полномочия указанного депутата досрочно прекращены.

13.03.2020

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