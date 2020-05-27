В Ядринском районе нетрезвый мужчина упал с мотоцикла

27 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Ядринском районе 26 мая около 17 часов 38-летний мужчина упал с движущегося мотоцикла.  Скорую помощь к пострадавшему вызвал очевидец.  В результате падения мотоциклист ударился нижней челюстью об землю.

Как сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии, приехавшие на вызов фельдшеры Ядринской подстанции осмотрели мужчину с запахом алкоголя изо рта и шаткой походкой и диагностировали перелом нижней челюсти. Оказав помощь на месте, бригада доставила пострадавшего в больницу. 

27.05.2020

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