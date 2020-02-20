После смертельного падения работника СХПК «Союз» из прицепа движущегося трактора в Ядринском районе прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что транспорт принадлежал кооперативу.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О безопасности дорожного движения» водитель СХПК «Союз» управлял трактором без прохождения обязательных медицинского осмотра и контроля технического состояния транспортного средства, а также без оформления путевого листа. По данному факту прокуратурой района в адрес председателя кооператива внесено представление об устранении нарушений закона.

Наряду с этим, прокуратурой района установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ трудовые отношения с указанным водителем, надлежащим образом не оформлены.

По данному факту прокуратурой в отношении председателя СХПК «Союз» и самого юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора), которые направлены для рассмотрения в уполномоченный орган.

Отмечаем, что по факту гибели работника органами полиции также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, которое после утверждения прокуратурой направлено для рассмотрения в суд.

20.02.2020

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