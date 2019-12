View this post on Instagram

В Ядринском районе столкнулись две легковушки. Три человека получили травмы. Авария произошла 29 декабря около 4 часов 10 минут на 601 километре автодороги М-7 «Волга» в Ядринском районе. Водитель за рулем автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения,где столкнулся с «Лада Ларгус». В результате ДТП 52-летний водитель «Гранты» госпитализирован в реанимационное отделение. Также медицинская помощь понадобилась водителю Ларгуса и его пассажирке — с травмами различной степени тяжести они доставлены в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя «Гранты» возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.24 КОАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.