Сегодня, 26 июня, в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории республики, которое прошло под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева, были подведены итоги недели после перехода на первый этап снятия ограничений, связанных с пандемией.

По данным министерства здравоохранения Чувашии и Управления Роспотребнадзора по Чувашии, в регионе наметилась устойчивая тенденция к снижению числа выявляемых новых случаев инфицирования COVID-19.

«В течение последней недели нам удалось сохранить стабильные позиции. Суточный темп прироста заболевших составил 1,3%. Мы фиксируем, что сейчас в день коронавирусная инфекция выявляется не более чем у 60 человек, хотя мы помним, ранее мы подтверждали диагноз у 70-ти и более человек в сутки», — пояснил министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская подтвердила, что «резких всплесков заболеваемости коронавирусной инфекцией в ежедневном формате не наблюдается». Наибольшее количество инфицированных по-прежнему зафиксировано в городе Чебоксары (почти 40%) и в ряде муниципалитетов.

«В Ядринском, Красночетайском, Шемуршинском, Порецком, Шумерлинском районах также высокая интенсивность заболеваемости. Остаются активными три очага», — сообщила Надежда Луговская.

Олег Николаев призвал «не снижать бдительности, уровня мобилизованности». Кроме того врио Главы Чувашии, обращаясь к главам муниципалитетов, поручил усилить работу по дезинфекции общественных пространств.

«Главы муниципальных образований должны неукоснительно соблюдать все меры безопасности, своевременно проводить дезинфекцию. Эту работу надо проводить ответственно, эффективно, своевременно. Только тогда можно добиться нужного результата и перейти на следующий этап снятия ограничений», — подчеркнул он.

Напомним, из республиканского бюджета были выделены дополнительные средства для проведения дезинфекционных мероприятий в муниципалитетах, которые предполагают санитарную обработку подъездов, площадок, остановок общественного транспорта.