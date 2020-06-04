В Чувашской Республике развернуты 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19, из них свободных — 224, на аппаратах ИВЛ – 37 человек. Дополнительно открыто 70 коек в Ядринской больнице Минздрава Чувашии для медицинского обеспечения населения Ядринского, Аликовского и Красночетайского районов. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Ранее койки для больных коронавирусом развернуты в Алатырском роддоме.

Во всех лабораториях на утро 3 июня выполнено 62379 исследований у 56450 человек (за сутки 1598 и 1481 соответственно).

В лабораториях, подведомственных Минздраву Чувашии на утро 3 июня выполнено 31559 исследований, из них за сутки 682: центр СПИД – 192, кожвендиспансер – 298, РКБ – 192.

В лаборатории ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на утро 3 июня 2020 г. выполнено 650 исследований у 624 человек.

На базе УФСИН РФ по Чувашской Республике, которая на утро 3 июня выполнила 151 исследований у 133 человек.

На базе ФГБУ «ФЦТОиЭ» Минздрава России, которая на утро 3 июня выполнила 115 исследований у 106 человек.

4.06.2020

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