Руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская обратила внимание, что заболеваемость в отдельных муниципалитетах превышает среднереспубликанский показатель: в Ядринском районе — в 4 раза, в Порецком районе — в 3,6 раза, в Шемуршинском районе — в 3,2 раза, в Янтиковском районе — в 2,4 раза, в Шумерлинском районе — в 2,3 раза, в Урмарском районе — в 2 раза, в Батыревском районе — в 1,6 раза, в Яльчикском районе — в 1,4 раза.

«В Ядрине зарегистрирован 81 случай заражения. Это составляет почти 1 процент от всего населения города. Количество заболевших в районе продолжает увеличиваться», — заметила она.

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев. Заседание состоялось в формате видео-конференц-связи с участием всех глав администраций районов и городов.

22.05.2020

www.tavanen.ru